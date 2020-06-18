بعد موافقة «آل الشيخ»
وافق وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على إسناد 7 مشاريع تعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم لشركة تطوير للمباني، بمبلغ يقارب 100 مليون ريال، وذلك لدعم عمليات وخطط الوزارة، التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية للطلاب والطالبات، ومنسوبي المدارس، وخلق الأجواء والمعطيات المساعدة في إنتاج مخرجات معرفية ومهارية ناجحة وهادفة، وتتماشى وطبيعة التطور والدعم الكبير، الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم في المملكة.
وستتولى شركة تطوير للمباني بموجب الاعتماد تنفيذ المشاريع، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بالقصيم، لتنضم تلك المشاريع إلى غيرها من المشاريع القائمة، والتي تعمل على استمرار تغذية المشهد التعليمي بمتطلباته، لما فيه مواكبة التوسع في تجويد البيئة التعليمية، ورفع أعلى درجات الاستعداد والاستيعاب لكل متغيرات ومتجددات الطرق والمناهج التعليمية على مستوى العالم.
وقدَّم مدير عام تعليم القصيم محمد بن سليمان الفريح، شكره وتقديره لوزير التعليم وقيادات الوزارة، على دعمهم ومساندتهم الرامية لخلق أفضل بيئات التعلم للطلاب والطالبات، وتمكين المعلمين والمعلمات من أداء أدوارهم بشكل متميز.
وأوضح الفريح، أن الإدارة العامة التي تحظى باهتمام ودعم من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم، بدأت بالتنسيق مع شركة تطوير للمباني لتسليمها المواقع المعتمدة للمشاريع، والتي تشمل عدة مبانٍ مدرسية للبنين والبنات.
اقرأ أيضا:
أمير القصيم لـ«عاجل»: شكرًا لاهتمامكم بجهودنا لمواجهة كورونا في المنطقة
شرطة القصيم تُطيح بـ6 مطلوبين للجهات الأمنية وتُحيلهم إلى النيابة العامة
كانت هذه تفاصيل خبر 7 مشاريع بقيمة 100 مليون ريال لتعزيز بيئة وجودة «تعليم القصيم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.