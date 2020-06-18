إطلاق حملة دمك حياة لغيرك في 12 منطقة بالمملكة

وأوضح أن الهيئة حرصت هذا العام على التنسيق مع بنوك الدم في مختلف مناطق المملكة بالتواجد في مقرات الهيئة الرئيسية بمختلف مناطق المملكة، ومراعاة أعلى معايير السلامة الصحية بالشراكة مع القائمين على بنوك الدم حيث تم تجهيز غرف في مقرات الهيئة بمختلف فروعها تتوافق مع اشتراطات السلامة والاحترازات الصحية.
وشارك في الحملة التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر في 12 منطقة إدارية من مناطق المملكة أكثر من 514 متبرعًا من الموظفين والمتطوعين بالهيئة، والذين ساهموا في التبرع بـ231,300 مليجرام من الدم. وأكد أن التبرع بالدم هو عمل إنساني من صميم عمل الهلال الأحمر، ولقد أطلقت الهيئة هذه الحملة لدعم القطاعات الصحية، لاسيما في ظل احتياج بنوك الدم إلى مزيد من الوحدات خلال الأزمة الراهنة، فضلا عن كونه عمل صحي له عدد من الفوائد الصحية على الفرد.
يذكر أن التبرع بالدم له العديد من الفوائد الصحية من أهمها زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة وزيادة نشاط الدورة الدموية، كما أن التبرع بالدم يساعد على تقليل نسبة الحديد في الدم لأنه يعد أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.
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