‏دفع إلكتروني في بوابات جسر الملك فهد

كشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن لـ"دوت الخليج" أن المؤسسة شرعت في تحسين وتطوير البنية التحتية الخاصة بالجسر في الجانبين السعودي والبحريني، ابتداء من إعادة سفلتة وتخطيط الطرق وصيانة جميع الكبائن في مناطق الإجراءات بالجانبين، والانتهاء من مشروع الخط السريع الخاص بالشاحنات، إضافة إلى الانتهاء من مشروع بناء بوابات الرسوم بحلتها الجديدة، حيث زادت الطاقة الاستيعابية بنسبة 50%، والعمل جار على التحول الإلكتروني في بوابات الرسوم بحيث ستتوفر خيارات الدفع عن طريق بطاقات البنوك المختلفة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه نهاية الشهر الحالي.

وبين أن المؤسسة عقّمت كافة المنشآت في الجانبين السعودي والبحريني بشكل دوري وفق الاشتراطات الصحية التي وضعتها الجهات المختصة بالجانبين، كما ستقوم بتقديم كل الدعم لممثلي وزارة الصحة واستيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة، مؤكدة أنه حتى اليوم لم يصدر أي قرار لإعادة افتتاح الجسر من قبل الجهات المختصة.

6 مسارات

تحتوي البوابات الجديدة على 6 مسارات للركاب ومسار مخصص للباصات يتم تحويله للمركبات الصغيرة عند الذروة، إضافة إلى الإبقاء على مسارين للشاحنات. كما تم الإبقاء على البوابات الفرعية بعدد 4 مسارات للقادم من طريق العزيزية، حيث سيتم تحويل جميع المسارات إلى مسارات ذكية على عدة مراحل، وستكون المرحلة الأولى جاهزة في نهاية هذا الشهر، وتتضمن الدفع الآلي عن طريق جميع أنواع البطاقات البنكية وبطاقات الائتمان بطريقة التمرير على أجهزة خاصة من مسافة مناسبة. وسيتم الانتهاء من جميع مراحل المشروع بداية العام المقبل باستخدام جميع طرق الدفع المعروفة باستخدام التطبيقات المختلفة وقارئ اللوحات من دون الحاجة إلى الوقوف عند الكبينة.

ويشمل الدفع الآلي أيضا الشاحنات باستخدام عدة طرق مناسبة تحد من استخدام النقد بما يسرع حركتها عند البوابات، حيث سيتم إدخال أجهزة إلكترونية لقياس الأطوال وتحديث الموازين، بحيث يتم احتساب رسم العبور بشكل آلي، وتشجيع أصحاب الشركات والسائقين على استخدام التقنيات الحديثة للدفع، كما ستطلق المؤسسة برامج تعريفية للنظام مع إتاحة جميع الطرق الممكنة للدفع والمتوقع الوصول إلى الدفع الآلي بنسبة عالية عند بدء التشغيل والوصول إلى نسبة تقترب من 100% بداية العام المقبل.

تاريخ البوابات

اعتمدت للجسر عند تدشينه 3 بوابات للمسافرين، وواحدة للموظفين، وبوابتان للشاحنات، ويتم تحويل بوابة الموظفين خلال الذروة للركاب، كما يتم تحويل بوابة واحدة شاحنات إلى ركاب.

وفي وقت لاحق، تمت إضافة 4 مسارات كبوابة منفصلة إضافية للقادم من طريق العزيزية. أما الجانب البحريني فاستمر كما هو من بداية تأسيس الجسر بعدد 6 بوابات، 2 للشاحنات، ويتم تحويل جميع البوابات الـ6 عند الذروة إلى بوابات ركاب.

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مشاريع إضافية للجسر

1- مبنى مسجد الجانب البحريني

2- سفلتة بعض المواقع بالجانبين السعودي والبحريني بمساحة 100 ألف متر مربع

3- رصف الشوارع وعدد من المواقع بطول 80 ألف متر

4- تكسية مباني المنطقة التجارية بالجانب السعودي

5- الانتهاء من تنفيذ بوابات الدخول في الجانب السعودي

6- تعقيم مباني الإدارات في الجانبين ومناطق إنهاء إجراءات الشاحنات