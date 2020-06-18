السعودية اليوم / الأردن تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس

وقالت في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود إلى 11 أردنيا قادمين من الخارج، وحالة واحدة مخالطة لأحد المصابين، وحالتين لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود أحدهما أردني، والآخر أجنبي, مبينة في الوقت نفسه تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 678 حالة شفاء.

// انتهى //

19:38ت م

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عمّان 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1001 إصابة.وقالت في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود إلى 11 أردنيا قادمين من الخارج، وحالة واحدة مخالطة لأحد المصابين، وحالتين لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود أحدهما أردني، والآخر أجنبي, مبينة في الوقت نفسه تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 678 حالة شفاء.// انتهى //19:38ت م0202

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