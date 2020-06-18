السعودية اليوم / الإصابات بفيروس كورونا في باكستان تقفز إلى 162973 حالة



إسلام آباد 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 62269 حالة في إقليم السند، و60138 حالة في إقليم البنجاب، و20182 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و8794 حالة في إقليم بلوشستان، كما توجد 9637 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و1213 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و740 حالة في إقليم كشمير الحرة.

// انتهى //

19:12ت م

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إسلام آباد 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 162973 حالة، توفيت منها 3159 حالة، وتماثلت للشفاء 59215 حالة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 62269 حالة في إقليم السند، و60138 حالة في إقليم البنجاب، و20182 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و8794 حالة في إقليم بلوشستان، كما توجد 9637 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و1213 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و740 حالة في إقليم كشمير الحرة.// انتهى //19:12ت م0189

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