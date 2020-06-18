السعودية اليوم / جمعية أجياد توزع 1200 بروشور توعوي على المقيمين الناطقين بغير اللغة العربية



مكة المكرمة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس

وزعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة 1200 بروشور توعوي وكمامة قماشية لتوعية المقيمين الناطقين بغير اللغة العربية بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المختصة بالمملكة, وذلك تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة, حيث تم توزيعها على العمالة في مساكنهم .

وتضم البروشورات أكثر من 10 لغات عالمية، أهمها العربية والإنجليزية والأوردية والبنغالية والهندية والإندونيسية والسيريلانكية والنيبالية والسنهالية.

وتهدف المبادرة إلى بيان ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة

مما يذكر أن جمعية أجياد للدعوة أطلقت منذ بدء جائحة فيروس كورونا عدداً من المبادرات لتوعية المجتمع بتطبيق القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا, وطرق الوقاية منه، لتثقيف سكان منطقة الحرم المكي خاصة والمجتمع عامة بهذا الفيروس، وخطره وسبل الوقاية منه وفق الإجراءات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة .

// انتهى //

18:05ت م

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مكة المكرمة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسوزعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة 1200 بروشور توعوي وكمامة قماشية لتوعية المقيمين الناطقين بغير اللغة العربية بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المختصة بالمملكة, وذلك تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة, حيث تم توزيعها على العمالة في مساكنهم .وتضم البروشورات أكثر من 10 لغات عالمية، أهمها العربية والإنجليزية والأوردية والبنغالية والهندية والإندونيسية والسيريلانكية والنيبالية والسنهالية.وتهدف المبادرة إلى بيان ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والعقوبات المقررة لها.مما يذكر أن جمعية أجياد للدعوة أطلقت منذ بدء جائحة فيروس كورونا عدداً من المبادرات لتوعية المجتمع بتطبيق القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا, وطرق الوقاية منه، لتثقيف سكان منطقة الحرم المكي خاصة والمجتمع عامة بهذا الفيروس، وخطره وسبل الوقاية منه وفق الإجراءات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة .// انتهى //18:05ت م0176

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