، بالـ"47".. مكة تسجل أعلى درجة حرارة بين مدن المملكة والباحة الأقل ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها اليوم الخميس في مناطق المملكة، حيث تم رصد أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة بـ 47 درجة مئوية.

وتفصيلاً؛ كشفت الهيئة عن أعلى درجة حرارة في مكة لهذا اليوم الخميس بـ 47 درجة مئوية، تليها الأحساء بـ44.5 درجة مئوية، ثم وادي الدواسر ب والمدينة المنورة لكل منهما 44 درجة مئوية.

وجاءت الباحة أقل مناطق المملكة تسجل درجات حرارة لهذا اليوم، حيث سجلت 31 درجة مئوية.

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