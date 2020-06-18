شكرا لقرائتكم خبر عن السفير في الكويت: المنفذ السعودي مفتوح للحالات الاستثنائية للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل
اما فيما يخص الأخوة الكويتيين، فعليهم الاستفسار من السلطات الكويتية عن الإجراءات المتبعة . وهم محل ترحيب وتقدير في وطنهم الثاني المملكة العربية السعودية .
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