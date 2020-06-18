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السفير في الكويت: المنفذ السعودي مفتوح للحالات الاستثنائية للمواطنين

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أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، أنه بخصوص فتح المنافذ البرية بين البلدين الشقيقين، فإن المنفذ السعودي مفتوح على مدار الساعة للمواطنين السعوديين فقط والراغبين في العودة إلى المملكة وممن لديهم حالات انسانية مراجعة السفارة في دولة الكويت الشقيقة في أسرع وقت لانهاء إجراءاتهم.

اما فيما يخص الأخوة الكويتيين، فعليهم الاستفسار من السلطات الكويتية عن الإجراءات المتبعة . وهم محل ترحيب وتقدير في وطنهم الثاني المملكة العربية .

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