شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة لـ"اليوم" : نصف حالات الإصابة مرتبطة بالمخالطة المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث وزارة الصحة لـ"اليوم" إن نصف الحالات التي تم رصدها ارتبطت بالمخالطة المجتمعية . وأكد ضرورة أن عدد الإصابات ليست هي العامل الوحيد في عملية التقييم ، موضحاً ضرورة التباعد الجسدي والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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