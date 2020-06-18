شكرا لقرائتكم خبر عن "الاحوال المدنيه" تكشف حقيقة مدعي الجنسية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية أنه وبالإشارة إلى ماتم تداوله عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يدعي أنه مواطن سعودي تم سحب الجنسية منه، بأن المدعو حميد محمد غبين قد قام بطريقة غير مشروعة بالحصول على وثائق ثبت عدم صحتها، ويجري حالياً استكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه.

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