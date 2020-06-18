تخصيص منشآت لعيادات تطمن في القريات

2020-06-18

متابعات الخليج 365 - واس

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تواصل المديرية الصحية بالقريات في استقبال المراجعين لعيادات “تطمن” التي تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية بشكل مبكر للمرضى، والإسهام في تقليل الإحالات للمستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة لخدمة كل من يشعر بأعراض مرض (كورونا) مثل: ارتفاع درجة الحرارة الذي قد يرافقه ضيق في التنفس أو سعال، حيث تعمل العيادات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتستقبل المرضى دون حجز موعد.

وأوضحت صحة القريات أن هذه المراكز منتشرة في مدينة القريات وضواحيها (مركز صحي الرفاع، ومركز صحي الحميدية بمدينة القريات، ومركز صحي الحديثة، ومركز صحي العساوية), إضافة لمستشفى العساوية، ومستشفى الحديثة، مشيرة إلى أن عيادات “تطمن” مبادرة أطلقتها وزارة الصحة لخدمة الذين يريدون أن يطمئنوا على صحتهم عند الشعور بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، حيث تمكّن طالب الخدمة من الذهاب مباشرةً إلى هذه العيادات دون موعد مسبق بدلاً من الذهاب إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات.

ولفتت الانتباه إلى أن وزارة الصحة أتاحت خدمة معرفة أماكن عيادات “تطمن” عبر موقعها الإلكتروني حيث توفر الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن “عيادات تطمن” .

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