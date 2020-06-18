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شكرا لقرائتكم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع حصر أعيان الأوقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إطلاق المرحلة الثانية من مشروع حصر أعيان الأوقاف
مبادرة لصيانة وتعقيم 11 ألف مسجد
متابعات الخليج 365 - الرياض
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف اجتماعه الدوري العاشر برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الخميس 26 شوال 1441هـ عبر الاتصال المرئي، مستعرضًا عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ أبرزها: توجهات الهيئة في دعم مشاريع خدمة ضيوف الرحمن، والمرحلة الثانية من مشروع حصر أعيان الأوقاف.
وقد استهل المجلس اجتماعه بالإشادة بالمبادرات التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة الماضية، ومنها منصة التمويل الجماعي (وقفي)، والتي اطلع المجلس على تقرير أدائها وأبرز نتائجها المتحققة منذ إطلاقها، مثمنًا للهيئة جهودها المتواصلة في دعم الجهود الحكومية في مواجهة آثار جائحة كورونا، ودعم قطاع الأوقاف والقطاع غير الربحي، ومبادرات تعقيم الحرمين الشريفين بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومبادرة عمارة المساجد لصيانة وتعقيم 11 ألف مسجد في جميع مناطق المملكة بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومبادرات الهيئة تجاه المنقطعين من المعتمرين وزوار الحرمين، وغيرها من المبادرات المساندة لكافة قطاعات الدولة في مواجهة هذا الوباء.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على مواصلة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص القطاع غير الربحي، وتلبية احتياجات ضيوف الرحمن والخدمات المتعلقة بالحرمين الشريفين وفق شروط الواقفين، كما وافق المجلس على إطلاق المرحلة الثانية من مشروع حصر أعيان الأوقاف في مناطق المملكة المختلفة، كما أكد المجلس على أهمية مواصلة الجهود لتطوير قطاع الأوقاف ليكون أحد القطاعات المساهمة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة والتي تعزز من دور الأوقاف في التنمية.
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