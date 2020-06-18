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37 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في جازان وتعافي 7
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد - جازان
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة جازان.
وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 9 مدن، حيث سجلت جازان 3 إصابات، وبيش 16 إصابة، والدائر 4 إصابات، والعارضة 4 إصابات، وصبيا 3 إصابات، وفرسان 3 إصابات، والعيدابي إصابتين، والطوال إصابة واحدة، وأبو عريش إصابة واحدة.
من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم حالة وفاة واحدة في بيش، و 7 حالات تعافٍ، موزعة كما يلي: جازان حالتين، صبيا 3 حالات، وحالة واحدة في كل من بيش وأبو عريش.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 1686 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1220 حالة، وبلغ عدد الوفيات 17 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 449 حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 4757 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 145991 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 93915 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1139 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 45723 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1877 حالة.
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