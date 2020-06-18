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2020-06-18 6 عيادات تطمن في بيشة لفحص كورونا متابعات الخليج 365 - واس Advertisements خصصت مديرية الشؤون الصحية في محافظة بيشة 6 عيادات تطمن في قطاعاتها للعمل طيلة أيام الأسبوع لخدمة أي شخص يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، مثل الارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس أو السعال، حيث سيتم استقباله في المستشفى أو المركز الصحي المخصص بهما عيادة تطمن.

وأوضحت صحة بيشة أن مواقع المستشفيات والعيادات في كل من مركز صحي مخطط 1 ومستشفى العلاية العام، ومستشفى تبالة العام ومستشفى تثليث العام 24 ساعة ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي خثعم 16 ساعة ولمعرفة مواقع المنشآت التي تقدم هذه الخدمه الدخول على الرابط التالي (هنا) .



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