السعودية .. متحدث “الصحة”: نتوقع أن يكون هناك موجات أخرى لـ”كورونا” وهذا ما سيحدث

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 18 يونيو 2020 05:17 مساءً - ‏37 دقيقة مضت أخبار السعودية 48 زيارة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن احتمالية وجود موجة ثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” شيء وارد في مثل هذا النوع من الأوبئة.

وقال العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، إن الأوبئة من هذا النوع تأخذ عدة موجات، وتحاول الدول تسطيحها لجعلها تحت التحكم والسيطرة، من خلال وضع مجموعة من الإجراءات الاحترازية اللازمة للتعامل معها.

وأضاف أن المملكة تقوم دوماً بأعمال مسح وتقص في كل مرحلة للفيروس، وكانت من الدول الأوائل التي اتخذت الإجراءات المناسبة لكافة المراحل، مؤكداً أن الموجات إن حدثت ستكون تحت السيطرة والتحكم فيها سيكون مؤثرا.