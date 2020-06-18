السعودية.. أمر ملكي بشأن 84 قاضيا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 18 يونيو 2020 05:17 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 150 زيارة

أعلنت السعودية، اليوم الخميس، عن أمر ملكي بشأن 84 قاضيا في وزارة العدل.

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بترقية وتعيين 84 قاضيا في وزارة العدل، في مختلف درجات السلك القضائي، بحسب موقع صحيفة “عكاظ” السعودية.

من جانبه قال الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن “الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه، بمرفق القضاء”.

وتابع الوزير: “اسأل المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف”.