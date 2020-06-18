، اشتباه بكورونا يوقف الصلاة "مؤقتاً" في مسجد بعفيف ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإمام أبلغ إدارة المساجد بالمحافظة رسمياً لاتخاذ اللازم

أقرت إدراة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عفيف، إيقاف الصلاة في أحد المساجد داخل المحافظة مؤقتاً بعد الاشتباه في إصابة أحد المصلين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، إن إمام مسجد الصياد بعفيف، أبلغ الإدارة رسمياً عن الاشتباه في إصابة أحد جماعة المسجد بفيروس كورونا، وبناءً عليه صدر توجه من مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض بإيقاف الصلاة بالمسجد حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ سلامة المصلين.