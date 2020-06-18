، موجة تسريح ثانية.. 1.5 مليون أمريكي يفقدون وظائفهم خلال أسبوع ،

محمد بن مسعود - الدمام - قطاعات التصنيع والبيع بالتجزئة والتكنولوجيا خفّضت العمال

ظل عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة مرتفعًا؛ بفعل موجة ثانية من عمليات التسريح في ظل ضعف الطلب وسلاسل إمدادات متصدعة، مما يدعم وجهات النظر التي ترى أن الاقتصاد يواجه تعافيًا طويلاً وصعبًا من ركود ناجم عن "كوفيد-19".

وأفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، بأن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.508 مليون في الأسبوع المنتهي في 13 يونيو (حزيران) انخفاضًا من 1.566 مليون في الأسبوع السابق، وفقاً لـ"رويترز".

ويدفع الانخفاض الأسبوعي الحادي عشر على التوالي الطلبات للابتعاد أكثر عن المستوى القياسي البالغ 6.867 مليون المسجل في أواخر مارس (آذار) الماضي.

وانزلق الاقتصاد صوب الركود في فبراير (شباط) الماضي.

وأعلنت شركات في قطاعات التصنيع والبيع بالتجزئة وتكنولوجيا المعلومات وإنتاج النفط والغاز عن تخفيضات للوظائف، كما تخفض حكومات الولايات وحكومات محلية، تضررت ميزانياتها بفعل المعركة مع "كوفيد-19" الوظائف.