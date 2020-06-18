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سجلت تونس اليوم، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للمصابين 1132 حالة.
وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان: إن إجمالي عدد التحاليل المخبرية منذ ظهور هذا الوباء في تونس وصل إلى 63631.
وأشارت إلى تسجيل 1006 حالات شفاء، و50 حالة وفاة، و76 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.فيروس كورونا الجديد
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 05:03 PM
العدد الإجمالي للمصابين يبلغ 1132 حالةتونس تسجل 4 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سجلت تونس اليوم، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للمصابين 1132 حالة.
وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان: إن إجمالي عدد التحاليل المخبرية منذ ظهور هذا الوباء في تونس وصل إلى 63631.
وأشارت إلى تسجيل 1006 حالات شفاء، و50 حالة وفاة، و76 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.
، تونس تسجل 4 إصابات جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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