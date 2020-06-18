شكرا لمتابعة خبر عن إضافة دواء «ديكساميثازون» للمشروع العلاجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الوكيل المساعد للشؤون العلاجية أنه تم إضافة دواء "الديكساميثازون" للمشروع العلاجي موضحا بأنه من عائلة الكورتيزون المعروفة وهو قديم وليس حديث و يساعد مرضى معينين في مرحلة محددة من مراحل الإصابة بالمرض.

وتابع بأن هذا الدواء للمرضى الذين يحتاجون إلى أوكسجين نظامي عن طريق القناع أو مرضى العنايات الحرجة الذين يحتاجون الى أنبوب تنفس.

وأكد الوكيل المساعد للشؤون العلاجية، بان هذا العلاج يقلل من نسبة حدوث الوفيات لمرضى الحالات الحرجة الذين يحتاجون تنفس بنسبة 35% ، ويقلل من نسبة الوفيات للمرضى الذين يحتاجون أوكسجين ولكن ليس على أجهزة تنفس بنسبة 20%