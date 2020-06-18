شكرا لمتابعة خبر عن السفير في الكويت يؤكد فتح المنفذ البري الوحيد للمواطنين العائدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف سفير المملكة بالكويت، سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، عن المنفذ الوحيد المفتوح للراغبين في العودة إلى المملكة.

وقال السفير سلطان آل سعود: " بخصوص فتح المنافذ البرية بين البلدين الشقيقين، أود أن أوضح بأن المنفذ السعودي مفتوح على مدار الساعة للأخوة الكويتيين في الحالات الإنسانية وذلك بعد أخذ موافقة رسمية من السلطات في البلدين.

وأضاف: " التغريدة السابقة تخص المواطنين السعوديين فقط والراغبين في العودة إلى المملكة وممن لديهم حالات إنسانية مراجعة السفارة في دولة الكويت الشقيقة في أسرع وقت لإنهاء إجراءاتهم " .

وأردف: " أما فيما يخص الأخوة الكويتيين، فعليهم الاستفسار من السلطات الكويتية عن الإجراءات المتبعة، وهم محل ترحيب وتقدير في وطنهم الثاني المملكة العربية السعودية " .