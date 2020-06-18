شكرا لمتابعة خبر عن حائل تشهد ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

شهدت منطقة حائل، اليوم الخميس، تسجيل 34 حالة إصابة جديد بفيروس كورونا، وفقًا لبيان وزارة الصحة.

وأكد التقرير، أن الحالات الجديدة سُجلت داخل المنطقة بواقع ٣٠ حالة في حائل، فيما تم تسجيل حالتين في محافظة الشملي وحالتين في محافظة الغزالة.

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كما سجلت المنطقة، ثاني حالة وفاة اليوم، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 613، وحالتي وفاة، و47 حالة تعافي.

وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 4.757 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين تم تسجيل 2.253 حالة تعافي، و48 وفاة.