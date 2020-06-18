شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق يرصد عبور محطة الفضاء الدولية على قرص الشمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، عبور محطة الفضاء الدولية على قرص الشمس من شرق الزلفي الساعة 3:42 م . كشف مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، عبور محطة الفضاء الدولية على قرص الشمس من شرق الزلفي الساعة 3:42 م . وأوضح الدكتور خالد الزعاق رئيس المركز بأنه تم تصوير عبور المحطة، حيث استغرقت أقل من ثانية والمسافة بينه وبين المحطة 622 كم

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