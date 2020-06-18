متحدث الصحة: مواقع وعيادات "تأكد" تؤمن وقاية للمجتمع بالفحص المبكر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن مواقع وعيادات (تأكد) تؤمن وقاية للمجتمع بالفحص المبكر، عبر مراكز متخصصة ووحدات متنقلة استقبلت أكثر من 70 ألف فحص.
وأضاف متحدث الصحة، أن نسب المخالطة المجتمعية تكاد تكون نصف الحالات التي رصدت، وهذا يدل على أن هناك فرصة أكبر كأفراد وعلينا دور كبير في حماية من حولنا.
وتابع أن الأوبئة من هذا النوع تأخذ عدة موجات، وتحاول الدول تسطيحها لجعلها تحت التحكم والسيطرة.
وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 4.757 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين تم تسجيل 2.253 حالة تعافي، و48 وفاة.
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