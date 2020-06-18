بالفيديو.. الضباب يلف مرتفعات عسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أظهر مقطع فيديو، الضباب وهو يلف مرتفعات عسير مع أجواء باردة ومنعشة في منتزه السحاب غرب أبها. أظهر مقطع فيديو، الضباب وهو يلف مرتفعات عسير مع أجواء باردة ومنعشة في منتزه السحاب غرب أبها. ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من الرياح النشطة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على عسير، وتستمر حتى التاسعة مساءًا.

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