شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العنزي: يحق للموظف طلب ترقية بمرتب أعلى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف صالح العنزي الباحث في التنمية البشرية والتوطين خلال مقطع فيديو أن من حق الموظف أن يطالب بالترقية وكذا زيادة راتبه. كشف صالح العنزي الباحث في التنمية البشرية والتوطين خلال مقطع فيديو أن من حق الموظف أن يطالب بالترقية وكذا زيادة راتبه. وأوضح العنزي بان كل وظيفة بالشركة لها راتب محدد لكن يمكن المطالبة بالترقية، والتي سيكون بالتبعية عليها مسؤوليات أكبر ليكون مستحقا لها.

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