شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يوضح سبب فرض الإجراءات المشددة في جدة وليس الرياض (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن سبب فرض الإجراءات المشددة في جدة رغم أن حالات الإصابة أكثر في الرياض.

وأكد أن وبائية المرض لا تتأثر بعدد الحالات فقط، وإنما بعدة عوامل هي (سرعة انتشار العدوى – معدلات الوفيات – نسب الحالات الحرجة – وجود بؤر تفشيات).

وأشار إلى أن معدل الوفيات تتأخر عن تسجيل الحالات فترة زمنية نتيجة لطبيعة المرض، مضيفًا أن فيروس كورونا لا يزال نشطا، ولا يوجد لقاح، مع تحديث البروتوكولات العلاجية بشكل مستمر.

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وأكد أنه يجب أن نعود بحذر بالتزامنا بالإجراءات الوقائية.

يذكر أن الرياض تشهد ارتفاعاً ملحوظًا في عدد حالات فيروس كورونا، والتي تتجاوز الألف حالة يوميًا.