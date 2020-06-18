شكرا لمتابعة خبر عن اعتداء مقيم على أراضٍ بيضاء في ورود جدة ومطالب بعقوبات مشددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

وثق مقطع فيديو جهود أمانة جدة في إزالة موقع تعدي مقيم سوري على أراضٍ بيضاء في ورود جدة، حيث تفاعل المواطنين مع الفيديو، حيث طالبوا بتشديد العقوبة على تلك الممارسات.

وقال المواطنون عبر وسم “مقيم يعتدي على الأراضي” عبر تويتر، اليوم الخميس، أن الوضع تطور بشكل واضح وأصبحت التعديات تحدث بدون خوف من العقوبة، وذلك استغلالًا للظروف التي تمر بها المملكة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأشاد المواطنين بجهود الأمانة في إزالة التعديات بشكل سريع وحاسم، مطالبين بإيقاع أكبر العقوبات على من يتستر على تلك الأفعال، لأن بعض الأنظمة لا تردع الأجنبي الذي قد يتستر وينجح في السيطرة على قطاعات هامة مثل العقارات والأراضي.