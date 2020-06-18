شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح مدى إمكانية تسجيل مستفيدين وتابعين جُدد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس أن تسجيل مستفيدين جدد متوقف خلال الفترة الحالية حتى تتم مراجعة ضوابط البرنامج .

وحول موقف التابعين ، قال أنه يمكن تسجيل التابع للمستفيد الرئيسي الحالي دون أي عوائق .

وكان حساب المواطن قد استمر في تسجيل المستفيدين من ديسمبر 2017وحتى مارس الماضي ، وسيتم مراجعة ضوابطه واستئناف التسجيل لاحقاً .

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من ناحية أخرى ، أوضح "حساب المواطن " طريقة استعادة كلمة المرور لصفحة المستفيد وذلك من خلال الخطوتين التاليتين :

1-التوجه إلى البوابة الإلكترونية ودخول الصفحة الرئيسية .

2– الضغط على أيقونة «نسيت كلمة المرور ، ومتابعة الخطوات المعروضة.