شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية: حميد محمد غبين تحصل على وثائق بطريقة غير مشروعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي للأحوال المدنية ، حول ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بوجود شخص يدعي أنه مواطن سعودي تم سحب الجنسية منه بأنه تحصل على وثائق غير صحيحة.

وأوضح المتحدث الرسمي ، عبر حساب الأحوال المدنية "تويتر" بأن المدعو حميد محمد غبين قد قام بطريقة غير مشروعة بالحصول على وثائق ثبت عدم صحتها، ويجري حالياً استكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه.

ويذكر بأن حميد محمد غبين إدعى بانه تم سحب جنسيته دون أن يعرف الأسباب.