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شكرا لمتابعة خبر عن صورة مميزة تجمع 4 ملوك للمملكة في لقطة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):كشفت صورة تاريخية نادرة عن مشهد مميز يجمع 4 ملوك من ملوك الدولة في لقطة واحدة .
وأظهرت الصورة الأمراء :سعود،وخالد (الملكين)ثم الأمير منصور، ثم الأمراء :عبدالله و فهد (الملكين)،ثم الأمير بندر ، رحمة الله عليهم جميعاً .
وكانت الصورة في قصر الملك عبدالعزيز في جدة أثناء استضافة بعثة الشرف المصرية .
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