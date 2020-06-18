شكرا لمتابعة خبر عن صورة مميزة تجمع 4 ملوك للمملكة في لقطة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت صورة تاريخية نادرة عن مشهد مميز يجمع 4 ملوك من ملوك الدولة في لقطة واحدة .

وأظهرت الصورة الأمراء :سعود،وخالد (الملكين)ثم الأمير منصور، ثم الأمراء :عبدالله و فهد (الملكين)،ثم الأمير بندر ، رحمة الله عليهم جميعاً .

وكانت الصورة في قصر الملك عبدالعزيز في جدة أثناء استضافة بعثة الشرف المصرية .