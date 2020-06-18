شكرا لمتابعة خبر عن مُصاب ينقل العدوى إلى جميع أفراد أسرته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن قصة إصابة جميع أفراد أسرة مُصاب بفيروس كورونا ، بسبب المصافحة وعدم ترك مسافة آمنة.

وأكدت الوزارة، أن المصاب نقل العدوى إلى أخته الكبيرة في السن وجميع أفراد أسرتها، فيما تماثل أفراد العائلة للشفاء ماعدا الأخت ما تزال في العناية المركزة.

وأعلنت الوزارة، عن تسجيل 4.757 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين تم تسجيل 2.253 حالة تعافي، و48 وفاة.