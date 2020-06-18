شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تُسجل 4.757 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 4.757 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين تم تسجيل 2.253 حالة تعافي، و48 وفاة.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الحالات وصل إلى 145.991 حالة، وإجمالي التعافي بلغ 93.915 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 1.139 وفاة.

وأشارت إلى أن هناك 50.937 حالة نشطة منها 1.877 حالتهم حرجة.