شكرا لمتابعة خبر عن "تعليم مكة" تُحدد ضوابط الرجوع إلى العمل بالتزامن مع الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، عن الدليل الإجرائي للعودة للعمل في ظل جائحة فيروس كورونا

وأوضحت الإدارة، أنها ستقوم بإرسال فرق رقابة للتأكد من تطبيق هذا الدليل ومخالفته تعرض للمساءلة.

في بيئة العمل..

أوصت الإدارة بتعقيم المبنى وإعادة ترتيب المكاتب وتوافر أجهزة قياس الحرارة وتوفير معقمات ووجود دليل إرشادي للموظفين وملصقات للسلامة، وارتداء الكمام وقفازات اليدين وتعقيم اليدين والأسطح والالتزام بالتباعد وعدم المصافحة أو اللمس وعدم استخدام المصعد لأكثر من شخص وعدم لمس مقابض الأبواب ومنع تقديم القهوة والشاهي وإحضار الوجبات الخاصة به وغسل اليدين جيداً وتجنب التجمعات وعدم استخدام دورات المياه بعد شخص آخر مباشرة إلا بعد تعقيمها.

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الحالات المستثناة..

وأعلنت الإدارة عن استثناء: من تجاوزت أعمارهم 65 عاماً ومن يعانون من أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد ممن تم تنويمه مرة واحدة على الأقل خلال 6 أشهر والأمراض القلبية المزمنة كقصور في عضلة القلب وأمراض الشرايين التاجية مع وجود إصابة قلبية واحدة على الأقل خلال السنة الماضية وأصحاب السمنة المفرطة بزيادة 40 عن كتلة الجسم والمصابين بمرض نقص المناعة المكتسب والوراثي ممن يستخدمون أدوية مثبطة للمناعة أو علاج السرطان وممن يتم تشخيص الحمل والإرضاع لديها خطير والحالات الطبية المزمنة كمرضى السكري غير المنضبط ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومن استدعى تنويمه مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية ومرضى الفشل الكلوي وتليف الكبد.

حالات الإصابة:

وطالبت بالامتناع عن الحضور إلى مقر العمل حال الشعور بالآتي: الحمى والسعال والتهاب الحلق الصداع وسيلان الأنف وضيق التنفس، مؤكدة عليهم بارتداء الكمامات والتواصل مع رقم 937 وتطبيق التعليمات المبلغة بخصوص العزل المنزلي.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــــا .