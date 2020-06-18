شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يوجه بإزالة اسمه من طريق رئيسي في الرس (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أصدر الأمير فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم، توجيهًا إلى بلدية محافظة الرس، بإزالة اسمه من أحد الطرق الرئيسية.

ووجه أمير القصيم بتغيير اسم الطريق إلى طريق الملك سعود.

يشار إلى أنه تم تغيير أسماء بعض الشوارع الرئيسية في الرس منذ يناير 2018.