شكرا لمتابعة خبر عن نفوق 6 إبل بشكل مفاجئ دون ظهور أعراض مرضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):تلقى أحد ملاك الإبل، صدمة قاسية بعد نفوق عدد من إبله بشكل مفاجئ، وبدون ظهور أعراض مرضية عليهم.
وأكد مالك الإبل بمحافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة، أنه أبلغ الجهات المعنية لمباشرة الحادثة.
وأشار إلى أن الإبل النافقة عددها 6، وقد وقعت الحادثة بعد عودتهم من البر، إذ ظهرت عليهم أعراض غريبة لتنفق واحدة تلو الأخرى.
وباشرت الجهات المختصة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في وادي الفرع الحادثة، وتم سحب عينات منها.
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