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متحدث الصحة يوضح سبب تشديد الاحترازات ببعض المدن رغم الإصابات القليلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن قرار فرض إجراءات مشددة في بعض المدن بالرغم من قلة عدد الإصابات وعدم فرضه في مدن أخرى تسجل إصابات أعلى يخضع للعديد من العوامل والمعايير الأخرى بخلاف عدد الإصابات.
وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن وبائية المرض تتأثر بعدة عوامل من بينها (سرعة انتشار العدوى – معدلات الوفيات – نسب الحالات الحرجة – وجود بؤر تفشيات)، مشيرًا إلى أن معدل الوفيات تتأخر عن تسجيل الحالات فترة زمنية نتيجة لطبيعة المرض.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل (4757 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (2253) حالة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (145991) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (93915) حالة.
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