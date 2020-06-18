الارشيف / اخبار السعوديه

متحدث الصحة يوضح سبب تشديد الاحترازات ببعض المدن رغم الإصابات القليلة

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم متحدث الصحة يوضح سبب تشديد الاحترازات ببعض المدن رغم الإصابات القليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-18

متحدث الصحة يوضح سبب تشديد الاحترازات ببعض المدن رغم الإصابات القليلة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن قرار فرض إجراءات مشددة في بعض المدن بالرغم من قلة عدد الإصابات وعدم فرضه في مدن أخرى تسجل إصابات أعلى يخضع للعديد من العوامل والمعايير الأخرى بخلاف عدد الإصابات.

Advertisements

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن وبائية المرض تتأثر بعدة عوامل  من بينها (سرعة انتشار العدوى – معدلات الوفيات – نسب الحالات الحرجة – وجود بؤر تفشيات)، مشيرًا إلى أن معدل الوفيات تتأخر عن تسجيل الحالات فترة زمنية نتيجة لطبيعة المرض.
وكانت وزارة الصحة أعلنت  عن تسجيل (4757 ) حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (2253) حالة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (145991) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (93915) حالة.



تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تابعنا على

6ae1ea360b.jpg

تواصل معنا على

7b0c014d84.jpg

شارك الخبر





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الصحة يوضح سبب تشديد الاحترازات ببعض المدن رغم الإصابات القليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا