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اقتحم المئات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 158 مستوطناً، تجولوا في أرجاء المسجد ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات، قبل أن يغادروا المكان.الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 02:49 PM
من جهة باب المغاربة وبحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي
اقتحم المئات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 158 مستوطناً، تجولوا في أرجاء المسجد ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات، قبل أن يغادروا المكان.
، مئات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية ،
المصدر : الخليج 365
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