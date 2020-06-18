شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تقدم مقترحاً لتفعيل "اتفاق الرياض" والان نبدء بالتفاصيل
ويتضمن المقترح إيقاف اطلاق النار الفوري في أبين ووقف التصعيد وإعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية .
كما يلزم المقترح يلزم المجلس الانتقالي بإخراج القوات العسكرية التابعة له من عدن وإعادة انتشار قوات الطرفين في أبين، و يتم بعد ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.
و تشمل الخطوات المقترحة أن يعيين الرئيس اليمني هادي محافظ ومدير أمن لعدن وأن يتم تعيين رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة تضم وزراء من المجلس الانتقالي .
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