شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تقدم مقترحاً لتفعيل "اتفاق الرياض" والان نبدء بالتفاصيل

قدمت المملكة مقترحا لتفعيل "اتفاق الرياض" وإنهاء الخلاف الحالي بين الحكومة اليمنية الشرعية و المجلس الانتقالي.

ويتضمن المقترح إيقاف اطلاق النار الفوري في أبين ووقف التصعيد وإعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية .

كما يلزم المقترح يلزم المجلس الانتقالي بإخراج القوات العسكرية التابعة له من عدن وإعادة انتشار قوات الطرفين في أبين، و يتم بعد ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.

و تشمل الخطوات المقترحة أن يعيين الرئيس اليمني هادي محافظ ومدير أمن لعدن وأن يتم تعيين رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة تضم وزراء من المجلس الانتقالي .