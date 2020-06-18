شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة على الشرقية حتى الـ 8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

نبهت هيئة الأرصاد من أتربة مثارة مصاحبة برياح سطحية تسبب فى شبه إنعدام للرؤية بالأحساء والنعيرية وبقيق بالمنطقة الشرقية . وقالت الهيئة أن الحالة بدأت من الساعة الواحدة ظهراليوم وتنتهي عند الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم.

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