توجيهات عليا لـ”هيئة النقل” لتحديد حد أعلى لملكية مركبات النقل الخاص

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 18 يونيو 2020 12:14 مساءً - ‏دقيقتين مضت أخبار السعودية 4 زيارة

ذكرت مصادر أن توجيهات عليا صدرت لهيئة النقل العام لوضع حد أعلى لملكية مركبات النقل الخاص.

وأضافت المصادر وفقا لـ”الوطن” أن نظام المرور الجديد ولائحته التنفيذية لم يضع حدا أعلى لعدد المركبات التي يحق للمواطن امتلاكها، بينما أعطى المقيم حق تسجيل مركبتين.

وأشارت آخر إحصاءات رسمية أن عدد المركبات في المملكة يتجاوز 12 مليون مركبة، وأن معدل نمو عدد المركبات يصل إلى ما يقارب 5 % سنويا، وأنه يتوقع أن يصل إجمالي عدد المركبات في المملكة إلى نحو 25 مليون مركبة بحلول عام 2030م.