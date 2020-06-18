محمد بن مسعود - الدمام - وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 29512 حالة سجلت الكويت 616 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 29512. وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.الكويت فيروس كورونا الجديد 18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 12:48 PM Advertisements وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 29512 حالة شفاء 616 حالة جديدة من كورونا في الكويت شفاء 616 حالة جديدة من كورونا في الكويت سجلت الكويت 616 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 29512. وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن. الكلمات المفتاحية ، شفاء 616 حالة جديدة من كورونا في الكويت ،

المصدر : الخليج 365

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