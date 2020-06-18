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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 384 مركبة دودج "تشالنجر، دورانجو" 2018.
وأوضحت الوزارة اليوم أن التصحيح يأتي بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود بنزين "95" عن الوقود الفعلي للمركبة بنزين "91".
وتشمل الحملة 265 مركبة موديل دورانجو إضافة إلى 119 مركبة تشالنجر.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم المركبة والتواصل مع الشركة؛ لاستلام قسيمة وقود مجانية.
وزارة التجارة
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 12:40 PM
لخطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة بنزين "95" عن الفعلي بنزين "91""التجارة" تعلن حملة تصحيح لـ 384 مركبة دودج "تشالنجر" 2018
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 384 مركبة دودج "تشالنجر، دورانجو" 2018.
وأوضحت الوزارة اليوم أن التصحيح يأتي بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود بنزين "95" عن الوقود الفعلي للمركبة بنزين "91".
وتشمل الحملة 265 مركبة موديل دورانجو إضافة إلى 119 مركبة تشالنجر.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم المركبة والتواصل مع الشركة؛ لاستلام قسيمة وقود مجانية.
، "التجارة" تعلن حملة تصحيح لـ 384 مركبة دودج "تشالنجر" 2018 ،
المصدر : الخليج 365
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