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تداول العديد من مواقع التواصل، أن مصر فرضت رسم تأشيرة دخول على مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اعتبارًا من اليوم الخميس، وأن وزير الداخلية المصرية قد أصدر قرارًا بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان)، إضافة إلى قطر المطبق هذا الإجراء تجاه مواطنيها منذ 2017.
وأكدت المصادر لـ"الخليج 365" عدم صحة هذه الأخبار، وعدم صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص، وأن إصدار مثل هذه القرارات له قنواته الرسمية، ويُنشر في الجريدة الرسمية.مصر
"الخليج 365" تكشف حقيقة فرض رسوم على السعوديين لدخول مصرخالد خليل الخليج 365 2020-06-18
تداول العديد من مواقع التواصل، أن مصر فرضت رسم تأشيرة دخول على مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اعتبارًا من اليوم الخميس، وأن وزير الداخلية المصرية قد أصدر قرارًا بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان)، إضافة إلى قطر المطبق هذا الإجراء تجاه مواطنيها منذ 2017.
وأكدت المصادر لـ"الخليج 365" عدم صحة هذه الأخبار، وعدم صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص، وأن إصدار مثل هذه القرارات له قنواته الرسمية، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
11:29 AM
تناقلته مواقع إخبارية ومنصات تواصل
تداول العديد من مواقع التواصل، أن مصر فرضت رسم تأشيرة دخول على مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اعتبارًا من اليوم الخميس، وأن وزير الداخلية المصرية قد أصدر قرارًا بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان)، إضافة إلى قطر المطبق هذا الإجراء تجاه مواطنيها منذ 2017.
وأكدت المصادر لـ"الخليج 365" عدم صحة هذه الأخبار، وعدم صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص، وأن إصدار مثل هذه القرارات له قنواته الرسمية، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
، "الخليج 365" تكشف حقيقة فرض رسوم على السعوديين لدخول مصر ،
المصدر : الخليج 365
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