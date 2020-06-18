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إغلاق 4 محلات في بارق تهاونت في أعمال النظافة
البلدية واصلت حملة معالجة التشوه البصري
متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ بارق
أغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم رقابة الأسواق 4 محلات مهنية مخالفة في مركز ثلوث المنظر، كما واصلت حملة معالجة التشوه البصري حيث تمت مصادرة بعض المواد المعروضة خارج حدود المحلات وتحسين الواجهات.
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن آل مبشر أنه تم توجيه مراقبي قسم رقابة الأسواق بمواصلة الجولات الرقابية ومعالجة التشوهات البصرية التي يقوم بها بعض المحلات المخالفة وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق أربعة محلات مخالفة للاشتراطات البلدية ومتهاونة في أعمال نظافة.
وأضاف أنه تم إلزامهم بعدم العرض خارج حدود المحلات للحد من التشوه البصري وإلزامهم بتوفير خدمة مدى، مشددًا على تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين واستمرار الجولات الرقابية في الصباح والمساء.
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