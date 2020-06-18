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برامج تدريبية جديدة عن بعد في أكاديمية الحوار
منها الحوار المجتمعي وتنمية مهارات الاتصال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عن الخطة التدريبية للفترة القادمة للرجال والسيدات في عدة مسارات تدريبية اعتبارًا من 22 / 10 / 1441هـ، الموافق 14 / 6 / 2020 م وحتى 1 / 12 / 1441هـ، الموافق 22 / 7 / 2020م، حيث ستُنفَّذ البرامج عن بُعد من خلال برنامج “زوم”، وقد تنوعت البرامج التدريبية، حيث شملت الحوار المجتمعي، وتنمية مهارات الاتصال في الحوار، والحوار الأسري.
ويأتي تنظيم هذه البرامج سعيًا من المركز لتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع، واستمرارًا لسلسلة المشاريع التي أطلقتها الأكاديمية للتدريب على نشر ثقافة الحوار في ظل تفاعل المركز بإكمال مسيرته بتنمية المهارات الحوارية عن بعد، كما يعدّ الحوار والتواصل الإلكتروني بديلين فعالين عن الحوار المباشر وعن الحضور إلى مقر المركز في ظل التدابير التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا والخطوات الحثيثة والفعالة تجاه تعزيز الصحة العامة.
وتهدف أكاديمية الحوار للتدريب كإحدى الجهات المتخصصة في التدريب على تنمية ونشر ثقافة الحوار محلياً وإقليمياً وعالمياً، تماشياً مع رؤية السعودية 2030 التي أكدت على أهمية تأهيل وإعداد وتدريب العنصر البشري انطلاقاً مما يشكّله من جانب جوهري مهم من جوانب استراتيجيتها لتعزيز المشاركة المجتمعية عبر نشر وتنمية ثقافة الحوار وتكريسها في المجتمع بجميع أطيافه وفئاته، ليصبح أسلوباً ومنهجاً في التعامل مع مختلف القضايا والشؤون العامة.
ودعت الأكاديمية الراغبين والراغبات في التسجيل زيارة موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي: هنا.
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