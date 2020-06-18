2020-06-18

المودة تدرب الأسر المنتجة على تصنيع 20 ألف كمامة قماشية شهريًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت أكاديمية الحياة لتمكين المرأة إحدى المبادرات الخيرية لجمعية المودة للتنمية الأسرية والتي تهدف لتمكين الأرامل والمطلقات من مستفيدات الضمان الاجتماعي عبر التعليم والتوظيف بتصنيع الكمامة القماشية وذلك بإنتاج 20 ألف كمامة قماشية شهرياً مطابقة للمواصفات الطبية.

ويعمل على تصنيع الكمامة القماشية 90 أسرة منتجة سعودية من المستفيدات من برامج الأكاديمية بعد خضوعهن لدورات مكثفة في الخياطة ومتابعة مستمرة من مشرفات ومدربات الأكاديمية لتصنيع الكمامة بعدة ألوان وبأعلى المواصفات ابتداءً من اختيار نوع قماش قطني ١٠٠٪ وبرباط مطاطي مريح للأذن مع إمكانية طباعة شعار المؤسسات والجهات الراغبة في بذلك.

وتقوم الأكاديمية بطرح حزمة من الدورات الحرفية والمهنية في الفترة الحالية مثل دورة تصميم الأزياء والديكوباج وصناعة الصابون بالإضافة لدورات أخرى في تهيئة الدخول إلى سوق العمل والتسويق الالكتروني بحيث تستطيع المتدربة صناعة منتجها وتسويقه الكترونياً وبيعه، ويمكن للسيدات التسجيل في الدورات عبر الرابط الالكتروني هنا أو عبر حساب أكاديمية الحياة في منصة تويتر @AlhayatAcademy.

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وتهدف مبادرة الحياة لتمكين المرأة عبر تدريب الأرامل والمطلقات واليتيمات والمستفيدات من الضمان الاجتماعي والأسر المتعففة في منطقة مكة المكرمة لإكسابهن المهارات اللازمة في تحسين وضعهن الاقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية لهن، من خلال التدريب المهني والحرفي وتقديم خدمات الإرشاد المهني والتدريب المنتهي بالتوظيف للقادرات على الانتاج والعمل لتحقيق اكتفاءهن الذاتي، ووصل عدد المستفيدات من خدمات الأكاديمية منذ تأسيسها في عام 2018 إلى الآن عدد 1023 سيدة.

الجدير بالذكر أن جمعية المودة تعكف حالياً على إطلاق هوية بصرية للمنتجات بعنوان “مكرّمة” وستكون الكمامات القماشية أولى منتجات مكرمة بالإضافة لمنتجات أخرى مميزة من صناعة الأسر المنتجة المتدربات بأكاديمية الحياة .

وتقدم جمعية المودة شكرها وتقديرها إلى مؤسسة الحياة الخيرية ومؤسسة أبو غزالة الخيرية وشركة تمر الذين ساهموا بدعم أكاديمية الحياة لتقوم بدورها الاجتماعي في تمكين المرأة ونقلها من الاحتياج إلى الانتاج.

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