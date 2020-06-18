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محافظ المجاردة يطلع على سير العمل بالمواقع: يجب الإنجاز.. أتابع شخصيًا
متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ المجاردة
وقف محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح على عدد من مطالب الأهالي بعدد من المواقع بالمحافظة وذلك بحضور مدير الخدمات بالبلدية صالح الغامدي والمهندس محمد عبدالله الصميدي.
واطلع ابن دلبوح على خلال جولته على سير العمل في تلك المواقع وكذلك المتعثر منها.
وشدد محافظ المجاردة على ضرورة الإتقان وسرعة الإنجاز، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية ومتابعة العمل شخصيًا ليتأكد من إنجازه على الوجه المطلوب وفي الوقت المحدد.
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