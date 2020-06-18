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182 وفاة و7790 إصابة بـ كورونا في روسيا خلال 24 ساعة
حصيلة الإصابات في البلاد ارتفعت إلى 561091
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس عن تسجيل 182 وفاة و7790 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، انخفاضًا عن 194 وفاة و7843 إصابة في إحصائية اليوم السابق.
وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له إلى أن حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 561091، منها 7660 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي المتعافين 313863 بعد تسجيل 9621 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.
وذكر البيان أن 31,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.
وحافظت مؤشرات تفشي الوباء في العاصمة موسكو على استقرارها، حيث تراجع عدد الإصابات اليومية بواقع 1040 مقابل 1065 في اليوم السابق ليبلغ الإجمالي 210785، فيما بلغت حصيلة الوفيات 3483 مع تسجيل 49 حالة جديدة مقابل 48 في اليوم السابق.
وتماثل 2046 مريضًا للشفاء في المدينة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل مجموع المتعافين إلى 130431.
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