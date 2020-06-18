رجال المرور السري يرصدون المخالفات المرورية في شوارع الرياض

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 18 يونيو 2020 11:17 صباحاً - ‏43 دقيقة مضت أخبار السعودية 67 زيارة

بدأ رجال المرور السري في تنفيذ حملات مرورية مكثفة، لرصد مرتكبي المخالفات المرورية في شوارع العاصمة الرياض، وقاموا بتحرير المخالفات بحق المخالفين.

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وأظهر فيديو نشره حساب “سناب الداخلية”، لحظة رصد رجال المرور للمركبات المخالفة لنظام تظليل المركبات، والتي يتم قيادتها بدون لوحات سواء أمامية أو خلفية.

وقام رجال المرور بالقبض على قائد مركبة حاول الهروب لحظة استيقافه، وتم تحرير مخالفة بحقه، كما تم حجز عدد من المركبات المخالفة.